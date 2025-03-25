Фантастические приключения продолжаются в новом трейлере сериала «Доктор Кто»

Самый длинный научно-фантастический сериал готовится вернуться с продолжением. 12 апреля на BBC One и Disney+ состоится премьера нового второго сезона шоу «Доктор Кто». В нём заявлено восемь серий о приключениях в пространстве и времени Доктора — пришельца с планеты Галлифрей, у которого есть машина времени ТАРДИС. В грядущих приключениях его будет сопровождать новая спутница Белинда Чандра. И совсем недавно у сезона появился второй трейлер.

Доктора продолжает играть Шути Гатва. Роль его спутницы исполнила Варада Сету. Ранее она играла Манди Флинн в эпизоде «Бум» предыдущего сезона «Доктора Кто».

Сериал пока не продлили на следующий сезон, но в работе находится спин-офф шоу об организации ЮНИТ.