Анонсирован третий сезон «Разделения» — самого просматриваемого сериала Apple TV+

«Разделение» не закончилось. Самое просматриваемое шоу стримингового сервиса Apple TV+ ещё вернётся с новыми эпизодами. Популярный фантастический триллер официально получит третий сезон. Анонсировали продолжение сегодня после выхода заключительного эпизода второго сезона шоу.

Проект, созданный Дэном Эриксоном, был высоко оценён критиками и зрителями. А в этом году во время выхода второго сезона шоу стало самым просматриваемым сериалом во всём мире на Apple TV+.

В центре его сюжета сотрудники одной компании, что согласились на процедуру «разделения». Из-за хирургического вмешательства их память была разделена так, чтобы на работе они не помнили, чем занимались в нерабочее время и наоборот.

Ранее видеосервис Disney+ одобрил третий сезон фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы», а Paramount+ продлил мистику «Школьные духи».