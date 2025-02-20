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«Разделение» — самый просматриваемый сериал на Apple TV+

Источник: Apple TV+

Портал Deadline поделился очередным эксклюзивом об успешности сериала «Разделение». Новые успехи шоу связаны с выходом в настоящее время его второго сезона на стриминговом сервисе Apple TV+.

Как передал сам видеосервис, «Разделение» побило рекорды Apple TV+, стартовав как сериал № 1 в истории платформы по количеству уникальных зрителей с 17 января по 17 февраля этого года.

Возвращение шоу стало главной причиной регистраций, обеспечив рост в 126% количества новых подписчиков за период 1–19 января 2025-го по сравнению с 1–19 декабря 2024-го. Но эти данные также включают в себя приуроченные к дебюту второго сезона «Разделения» бесплатные выходные с 3 по 5 января, когда неподписчики могли смотреть оригинальные шоу Apple TV+.

По данным Apple, первый сезон «Разделения» и половина второго уже собрали больше зрителей, чем любой другой сериал Apple TV+, включая три сезона «Теда Лассо», став самым просматриваемым сериалом во всём мире на площадке.

Продолжение «Разделения» выходит с 16 января. Во втором сезоне заявлено 10 серий. Бюджет продолжения, по слухам, достигал $ 20 млн за эпизод.

А вот первый сезон мог принести Apple более $ 200 млн.

Теги
Разделение
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