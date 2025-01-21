Успешное «Разделение»: фантастический сериал принёс Apple более $ 200 млн

Портал Deadline эксклюзивно рассказал об успехе сериала «Разделение», чей второй сезон недавно стартовал на стриминговом сервисе Apple TV+.

Deadline написал, что, согласно исследованию компании Parrot Analytics, первый сезон фантастической драмы принёс технологическому гиганту Apple более $ 200 млн. Parrot пришёл к этой цифре с помощью своей методологии оценки контента. Компания сообщила, что дела у сериала идут хорошо, а для сравнения привела цифры таких хитов Apple TV+, как «Медленные лошади» и «Утреннее шоу». Первый заработал $ 184,8 млн за тот же период времени, что и дебютный сезон «Основания», а второй — $ 299,4 млн, но за гораздо большее время. А вот с третьего квартала 2020 года по третий квартал 2024-го популярный сериал Apple TV+ «Тед Лассо» принёс колоссальные $ 609,4 млн, согласно Parrot.

Продолжение «Разделения» выходит с 16 января. Во втором сезоне заявлено 10 серий.

Ранее был анонсирован новый проект видеосервиса со звездой «Хода королевы» и «Фуриосы: Хроник Безумного Макса» Аней Тейлор-Джой.