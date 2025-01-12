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СЕРИАЛЫ
354

Новые сериалы недели: «Разделение» возвращается

Источник: Apple TV+

Вторник, 14 января

 
Конец сезона1
Disney+
Звёздные войны: Опорная команда Skeleton Crew

фантастика, приключенческий

В ролях Джуд Лоу, Ник Фрост, Керри Кондон, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Роберт Тимоти Смит

Первый сезон приключенческого сериала по культовой вселенной завершится воьсмым эпизодом.

Видео

Четверг, 16 января

 
Сезон2
Netflix
Castlevania: Nocturne Castlevania: Nocturne

фэнтези, мультфильм, боевик

В ролях Эдвард Блюмель, Зан Макларнон, Софи Скелтон, Настасья Кински, Ричард Дормер, Сусо Мбеду

1792 гoд. Пocлeдний выживший в cвoём poдy Pиxтep Бeльмoнт — пoтoмoк Tpeвopa Бeльмoнтa и Cифы Бeлнaдec — пoшёл пo cтoпaм пpeдкoв и cтaл oxoтникoм нa вaмпиpoв. В объятую революцией Фpaнцию Рихтера приводят cлyxи o вaмпиpe-мeccии. Tyт главный герой знaкoмитcя Mapиeй Peнapд, и другими борцами с нечистью. Очень скоро им вместе предстит вступить в битву с кровососами.

Видео

 
Сезон5
DC Universe
Харли Квинн Harley Quinn

мультфильм, семейный, комедия, боевик

В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер

Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори

Комедийный боевик для взрослых расскажет о попытках Харли Квинн возглавить криминальный мир Готэма, заполучив место в Легионе гибели — давнем противнике Лиги справедливости и Бэтмена. Ради заветной цели безбашенная злодейка пойдёт на любые безумства.

Видео

Пятница, 17 января

 
Сезон2
Apple TV+
Разделение Severance

драма, фантастика

В ролях Адам Скотт, Патрисия Аркетт, Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тилман, Кристофер Уокен

Создатель Бен Стиллер, Дэн Эриксон

Марк возглавляет команду офисных работников, чья память благодаря хирургическому вмешательству строго делит их жизнь на личную и профессиональную. Когда в их коллективе появляется новый коллега, для главных героев наступает время узнать всю правду об их работе.

Видео, Сайт

 
Конец сезона2
Apple TV+
Укрытие Silo

фантастика

В ролях Дэйвид Ойелоуо, Рашида Джонс, Ребекка Фергюсон, Коммон, Харриет Уолтер, Ави Нэш

Второй сезон завершится десятым эпизодом под названием Into the Fire. Постапокалиптическую драму успели продлить на третий сезон.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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21Первые отзывы на второй сезон «Разделения» появились на Rotten Tomatoes

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