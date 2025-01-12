Новые сериалы недели: «Разделение» возвращается

Вторник, 14 января
фантастика, приключенческий
В ролях Джуд Лоу, Ник Фрост, Керри Кондон, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Роберт Тимоти Смит
Первый сезон приключенческого сериала по культовой вселенной завершится воьсмым эпизодом.
Четверг, 16 января
фэнтези, мультфильм, боевик
В ролях Эдвард Блюмель, Зан Макларнон, Софи Скелтон, Настасья Кински, Ричард Дормер, Сусо Мбеду
1792 гoд. Пocлeдний выживший в cвoём poдy Pиxтep Бeльмoнт — пoтoмoк Tpeвopa Бeльмoнтa и Cифы Бeлнaдec — пoшёл пo cтoпaм пpeдкoв и cтaл oxoтникoм нa вaмпиpoв. В объятую революцией Фpaнцию Рихтера приводят cлyxи o вaмпиpe-мeccии. Tyт главный герой знaкoмитcя Mapиeй Peнapд, и другими борцами с нечистью. Очень скоро им вместе предстит вступить в битву с кровососами.
мультфильм, семейный, комедия, боевик
В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер
Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори
Комедийный боевик для взрослых расскажет о попытках Харли Квинн возглавить криминальный мир Готэма, заполучив место в Легионе гибели — давнем противнике Лиги справедливости и Бэтмена. Ради заветной цели безбашенная злодейка пойдёт на любые безумства.
Пятница, 17 января
драма, фантастика
В ролях Адам Скотт, Патрисия Аркетт, Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тилман, Кристофер Уокен
Создатель Бен Стиллер, Дэн Эриксон
Марк возглавляет команду офисных работников, чья память благодаря хирургическому вмешательству строго делит их жизнь на личную и профессиональную. Когда в их коллективе появляется новый коллега, для главных героев наступает время узнать всю правду об их работе.
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