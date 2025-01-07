Первые отзывы на второй сезон «Разделения» появились на Rotten Tomatoes

Высоко оценённая критиками и зрителями фантастическая драма Бена Стиллера «Разделение» продемонстрировала избранным зрителям свой второй сезон. Избранные — это, конечно же, критики, которые традиционно добираются до премьер быстрее простых смертных — последним придётся дожидаться 17 января.

Оценив свежие эпизоды, профессиональные ценители контента оставили свои оценки на онлайн-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. И сейчас у второго сезона, представьте себе, фирменный сертификат «свежести» и 100% одобрения на основе 33 рецензий.

Профессиональные рецензенты пришли к заключению, что продолжение по всем статьям удалось (ну, конечно, с такой-то оценкой!) и стоило каждой минуты долгого ожидания. Сериал называют уникальным, оригинальным, единственным в своём роде, а ещё глубоко человечным и наполненным экзистенциальными смыслами.