Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 января

Первые отзывы на второй сезон «Разделения» появились на Rotten Tomatoes. Критики оценили продолжение.

В трейлере нового сезона «Ричера» наш бугай внедряется в ряды врагов. Его ждут большие неприятности.

Новый тизер сериала «Одни из нас» обещает премьеру второго сезона в апреле. И несколько новых впечатляющих кадров.

Пёс из «Игры престолов» станет бывшим джедаем во втором сезоне «Асоки». Рори Макканн заменит Рэя Стивенсона.

Бастардский геймплей Game of Thrones: Kingsroad. God of War у вас в кармане.

Фэнтези-хоррор «Гримм» получит фильм-перезагрузку. Оригинальный сериал про охотника на монстров растянулся на шесть сезонов.

Победители «Золотого глобуса 2025»: триумф «Сёгуна» и проигрыш «Пингвина». Но свою награду Колин Фаррелл всё же забрал.

«Мистический квест» продолжается в трейлере четвёртого сезона. Новые эпизоды начнут выходить в конце января.