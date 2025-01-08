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Бастардский геймплей Game of Thrones: Kingsroad

После хорошего трейлера Game of Thrones: Kingsroad пришла пора показать как вся эта крутота будет выглядеть в игре, раз уж её релиз случится и на мобильных платформах тоже. Мы-то знаем как реклама таких игр очень часто не соответствует рекламе.

Однако геймплей, похоже, собирается быть полноценным, с честной боевой системой, решением простеньких головоломок и поиском секретов. Конечно, HUD нам не показывают, и боёвка может оказаться автобаттлером, а загадок на игру максимум три, но ролик всё равно помогает верить в хорошее.

Действие глобального сюжета происходит во время четвёртого сезона «Игры престолов‎» и каким-то образом повлияет на всю историю Вестероса.

Игра выйдет в этом году на PC и смартфонах, которые у вас есть.

Теги
ВидеоИгра престоловGame of Thrones: KingsroadNetmarble
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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