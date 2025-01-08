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В продолжении «Декстера» вернутся три актёра из предыдущих сериалов

Источник: Paramount+ with Showtime

В этом месяце должны начаться съёмки сериала «Декстер: Воскрешение». В нём роль Декстера Моргана снова исполнит Майкл Си Холл. И он будет не единственным актёром из предыдущих сериалов франчайза, который повторит свою роль в грядущем шоу. Благодаря Deadline стало известно, что в новом проекте вернутся Джеймс Ремар, Дэвид Зайас и Джек Олкотт. Ремар ранее играл Гарри Моргана, приёмного отца главного героя, в первом сериале, Зайас — Анхеля Батисту, друга и коллегу Декстера, в том же шоу, а Олкотт — Гаррисона Моргана, сына персонажа Майкла Си Холла, в продолжении «Декстер: Новая кровь».

Предстоящее шоу станет продолжением «Новой крови» и четвёртым сериалом про персонажа книг Джеффри Линдсея. Его премьера состоится этим летом. До этого завершится показ выходящего сейчас приквела «Декстер: Первородный грех». В нём будет 10 эпизодов. Последний выйдет 14 февраля.

Приёмного отца Декстера в приквеле играет Кристиан Слейтер, а сестру Дебру — Молли Браун. Майкл Си Холл тоже участвует в проекте: он озвучивает внутренний голос главного героя. Роль самого Декстера исполняет Патрик Гибсон.

Теги
Декстер: Воскрешение
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