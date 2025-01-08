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СЕРИАЛЫ
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В трейлере нового сезона «Ричера» наш бугай внедряется в ряды врагов

Платформа Amazon Prime Video выпустила полноценный и очень боевой трейлер 3 сезона сериала «Ричер». Премьера на указанном стриминге состоится 20 февраля.

Новый сезон опять делает титульного персонажа центральным действующим лицом. Что не может не радовать.

Разумеется, Ричер опять вляпывается в новое дело, связанное с врагом из его широкого прошлого. Также ролик рассказывает, что протагонисту придётся внедряться в ряды преступников, чтобы вывести последних на чистую воду.

Ну и украшением сезона станет противостояние персонажа Алана Ричсона с очень здоровенным злодеем:

Теги
ВидеоРичер
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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