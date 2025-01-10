Пёс из «Игры престолов» станет бывшим джедаем во втором сезоне «Асоки»

Ещё один важный признак скорого запуска в производство второго сезона сериала «Асока», действие которого разворачивается во вселенной «Звёздных войн». Шотландский актёр Рори Макканн, звезда сериала «Игра престолов», где он сыграл рыцаря печального образа по прозвищу Пёс, займёт в сюжете место покойного Рэя Стивенсона.

В первом сезоне Стивенсон сыграл бывшего джедая Бэйлана Сколла — он скончался за три месяца до премьеры шоу на стриминге Disney+. Звезда фильмов «Каратель», «Тор» и сериала «Рим» пользовался большой популярностью у зрителей благодаря своей харизме.

Розарио Доусон изображает титульного персонажа — тоже бывшего джедая и ученицу Анакина Скайуокера. По сюжету главная героиня старается не дать осколкам имперских сил восстановить свою любимую форму правления галактикой.

Сколл со своей ученицей Шин Хати (Иванна Сахно) были центральными злодеями первого сезона.

Пока неизвестны точные сроки старта съёмок.

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