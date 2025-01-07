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Фэнтези-хоррор «Гримм» получит фильм-перезагрузку

Источник: NBC

Недавно инсайдеры рассказали о готовящемся фильме-перезагрузке франчайза «Могучие рейнджеры», который начинался с сериала. А вчера Deadline поделился эксклюзивом о фильме-перезагрузке сериала «Гримм». Источники Deadline сообщили, что в разработке находится кинолента по фэнтезийному хоррору.

Фильм готовят для стримингового сервиса Peacock. Новую версию «Гримм» пишет Джош Берман («Кости», «До смерти красива»). Он также выступает одним из исполнительных продюсеров перезагрузки вместе с авторами, работавшими над оригинальным сериалом. В их числе и создатели «Гримм» Джим Коуф и Дэвид Гринуолт. Об участии в проекте другого создателя шоу, Стивена Карпентера, не упоминалось.

О чём будет предстоящая картина, пока не раскрывается. Вроде бы, она связана с сериалом для преданных фанатов, но также легко доступна для понимания и новым зрителям, не знакомым с мифологией шоу, поскольку вводит новую мифологию и персонажей. И, возможно, в случае успеха перазагрузка может запустить франчайз.

Сериал выходил на канале NBC в 2011—2017 годах и растянулся на шесть сезонов. Он частично основан на сказках братьев Гримм. Его события разворачиваются в Портленде. А в центре истории детектив Ник Бёркхардт (Дэвид Джинтоли), который узнаёт, что происходит из рода охотников на опасных сверхъестественных существ и вынужден продолжить семейное дело.

Теги
Гримм
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Источник фотографий: Depositphotos

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