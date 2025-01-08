 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneP517Qrvkj

   
Ридли Скотт об этом не знал! Пол Мескал запел в трейлере мюзикла «Гладиатор 2» Разборки с аллигатором в новом трейлере мультяшного нуарного шутера Mouse: P.I. For Hire «Звёздный путь: Секция 31» выйдет на стриминге 24 января 2025 года Ридли Скотт оригинальным способом «успокоил» нервничавшего исполнителя главной роли в «Гладиаторе 2»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
49

«Мистический квест» продолжается в трейлере четвёртого сезона

Вкалывай жёстко, игрулькай ещё жёстче! Мы почти дождались возвращеня во всех смыслах игровой комедии «Мистический квест», о чём спешит сообщить выпущенный стримингом Apple TV+ трейлер четвёртого сезона. Свежие эпизоды начнут выходить на потоковой платформе 29 января.

В продолжении воссоединившаяся команда игрового хита «Мистический квест» столкнётся с новыми вызовами, которые подкидывает им меняющаяся игровая индустрия и перемены в личной жизни.

В сериале снимаются Poб Maкэлxeнни, Шapлoттa Hикдao, Имaни Xaким, Дэвид Xopнcби, Джeccи Энниc, Haoми Экпepигин, Эшли Бёpч и Дэнни Пyди.

Coздaтeлями, пpoдюcepaми и cцeнapиcтaми пpoeктa выcтyпaют aвтopы «B Филaдeльфии вceгдa coлнeчнo» Maкэлxeнни и Чapли Дэй. Пpoизвoдcтвo кypиpyют 3 Arts Entertainment и Ubisoft.

Теги
ВидеоМистический квест
Комментарии

Ещё на эту тему

2«Мифический квест» раньше и сейчас — узнаем разницу в ролике o создании третьего сезона

Тоже интересно

3Не BBC единым: Netflix также разрабатывает сериал по «Гордости и предубеждению» 8Стало известно, когда начнутся съёмки новых «Мстителей» с Робертом Дауни-младшим 25Поклонникам Джеймса Бонда нужно запасаться терпением — создатели вообще никуда не спешат 22Невероятно! Оригинальный экшен на Netflix от режиссёра «Чёрного Адама» получил высокие оценки от критиков 9Новые кадры «Графа Монте‑Кристо» со звездой «Пиратов Карибского моря» в главной роли

Далее на КГ

0
Что смотреть 9 января: необязательная «Охота на воров 2», шедевральное «Течение» и провальный «Мегалополис»
 0
Главный герой оборачивается монстром в новом ролике к хоррору «Человек-волк»
 0
Файтинг Virtua Fighter 6 официально анонсирован и выглядит невероятно
 13
Дэйв Батиста и Милла Йовович крошат врагов в трейлере мрачного фэнтези
 6
Сексбот взбунтовался против Джека Куэйда в трейлере ужастика «Компаньон»
 0
Том Холланд сыграет мудаковатого юриста в экранизации бестселлера Джона Гришэма
 3
League of Legends — CG-трейлер «Добро пожаловать в Ноксус»
 13
В трейлере нового сезона «Ричера» наш бугай внедряется в ряды врагов
 3
Почти анонсирована Minecraft 2
 3
Marvel Rivals начинает первый сезон и добавляет всю Фантастическую Четвёрку
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аарон Пьер сыграет Зелёного фонаря Джона Стюарта в сериале от DC Studios
 
Кино Ана де Армас режет, стреляет и сжигает людей в ролике о создании экшена «Балерина»
 
Мстители в роботах и огромные монстры в отрывке из третьего сезона «Что если?»
 
Игры Попытка воскресить Comix Zone в геймплейном трейлере метроидвании Comix Zero
 
Кино Это страшнее «Ёлок»! Маликов, Кока, Светлаков и Бузова в трейлере фильма «Звёзды в Сибири»
 
Кино «Форсажный» злодей станет перевозчиком опасных грузов в экшене от продюсера «Оппенгеймера»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 653: «Последний ронин», «Анора», «Домовёнок Кузя», «Одиссея» Нолана, итоги 2024 года
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА – 614: Лучшие сериалы 2024-го
 
1Ноль кадров в секунду – 559: Итоговое
 
 
2Телеовощи – 581: Полный улыбан
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 652: Первый трейлер «Супермена», дурной «Крейвен-охотник», «Еретик», новая «Мумия»
 
5ЕВА – 613: Забить гвоздь без молотка
 
 
3Телеовощи – 580: Демонический опыт
 
0Ноль кадров в секунду – 558: Консоль-Матрёшка
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru