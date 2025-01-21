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Харрисон Форд, Хелен Миррен и Тимоти Далтон в трейлере второго сезона «Йеллоустоуна: 1923»

Источник: Paramount+

После завершения «Йеллоустоуна» и его первого спин-оффа «1883» вестерн-вселенная Тейлора Шеридана продолжает жить благодаря второму приквелу «1923». Да ещё как! Актёрский состав в лице Харрисона Форда, Хелен Миррен, Тимоти Далтона и Роберта Патрика внушителен настолько, насколько это вообще возможно. Отсюда, в том числе, зашкаливающие рейтинги и заслуженное продление на второй сезон.

Выйдет продолжение уже 23 февраля, а пока смотрим трейлер:

В центре сюжета — предки современных Далтонов (Форд и Миррен), влaдeльцы paнчo в Moнтaнe, которым приходится выживaть вo вpeмeнa cyxoгo зaкoнa и Beликoй дeпpeccии. Как и полагается, жадные соседи то и дело покушаются на их владения — суровые времена, суровые нравы.

В сериале также снимаются Брэндон Скленар, Джером Флинн, Изабель Мэй, Даррен Манн, Амина Нивз и Мишель Рэндольф.

Теги
ВидеоЙеллоустоун: 1923
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Источник фотографий: Depositphotos

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