Харрисон Форд, Хелен Миррен и Тимоти Далтон в трейлере второго сезона «Йеллоустоуна: 1923»

После завершения «Йеллоустоуна» и его первого спин-оффа «1883» вестерн-вселенная Тейлора Шеридана продолжает жить благодаря второму приквелу «1923». Да ещё как! Актёрский состав в лице Харрисона Форда, Хелен Миррен, Тимоти Далтона и Роберта Патрика внушителен настолько, насколько это вообще возможно. Отсюда, в том числе, зашкаливающие рейтинги и заслуженное продление на второй сезон.
Выйдет продолжение уже 23 февраля, а пока смотрим трейлер:
В центре сюжета — предки современных Далтонов (Форд и Миррен), влaдeльцы paнчo в Moнтaнe, которым приходится выживaть вo вpeмeнa cyxoгo зaкoнa и Beликoй дeпpeccии. Как и полагается, жадные соседи то и дело покушаются на их владения — суровые времена, суровые нравы.
В сериале также снимаются Брэндон Скленар, Джером Флинн, Изабель Мэй, Даррен Манн, Амина Нивз и Мишель Рэндольф.
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