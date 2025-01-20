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Дальше без Светы! Новые кадры из второго сезона «Букиных»

Если возвращение на экраны «Букиных» по какой-то неведомой причине прошло мимо вас, то ещё есть возможность наверстать упущенное. Вот только надо ли. Второй сезон возвращения культовой комедии начала 2000-х вот-вот выйдет на экраны, но даже Светы (Дарья Сагалова) там не будет. Вместо неё подвезли старого знакомого Анатолия Полено (Павел Савенков), словно это равноценная замена.

А вот и первые кадры продолжения:

Кадры из сериала «Букины» Кадры из сериала «Букины» Кадры из сериала «Букины» Кадры из сериала «Букины» Кадры из сериала «Букины» Кадры из сериала «Букины» Кадры из сериала «Букины»

По сюжету Гена (Виктор Логинов) и Даша (Наталья Бочкарёва) Букины в силу обстоятельств возвращаются в свою старую квартиру в Екатеринбурге, но уже без Светы. Вместо неё к ним подселяется Рома (Александр Якин) со своей семьёй. Там же они встречают своего старого соседа Толика, который, судя по виду, переживает не лучшие времена.

Обещают возвращение всей команды «Счастливы вместе» во главе с режиссёром Шабаном Муслимовым. Приложивший руку к первому сезону Сарик Андреасян в проекте больше не участвует.

Теги
ГалереяБукины
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Источник фотографий: Depositphotos

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