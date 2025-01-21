Отменён сериал ужасов «Чайная чашка», спродюсированный Джеймсом Ваном

Портал Deadline сообщил об отмене ещё одного проекта прошлого года. После первого сезона был закрыт сериал в жанре ужасов «Чайная чашка», спродюсированный Джеймсом Ваном («Пила», «Астрал», «Аквамен», «Болотная тварь», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»).

Сезон из восьми эпизодов вышел на стриминговом сервисе Peacock в октябре 2024-го. Он рассказывает о разрозненной группе людей на ранчо, которые объединяются, чтобы противостоять таинственной и смертельной угрозе.

«Чайная чашка» вдохновлена романом «Кусака», написанном Робертом Маккаммоном. Писатель также выступал одним из исполнительных продюсеров адаптации.

Главные роли в сериале исполнили Скотт Спидмен («Другой мир», «Ты») и Ивонн Страховски («Чак», «Декстер»).

Ранее стало известно о закрытии комедийного шоу «Франчайз» о трудностях съёмок супергеройского кино.