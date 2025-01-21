 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Издательство Coffin Comics выпустит жестокую историю под названием Mike Morgue: Necromorphosis Ридли Скотт оригинальным способом «успокоил» нервничавшего исполнителя главной роли в «Гладиаторе 2» Новые сериалы недели: первобытный Галустян и соперничающий Теннант Киллиан Мёрфи снова на коне — свежий кадр из «Острых козырьков» Супердевочка Милли Олкок нашла родителей для своего фильма
• • •
 
СЕРИАЛЫ
44

Отменён сериал ужасов «Чайная чашка», спродюсированный Джеймсом Ваном

Источник: Peacock

Портал Deadline сообщил об отмене ещё одного проекта прошлого года. После первого сезона был закрыт сериал в жанре ужасов «Чайная чашка», спродюсированный Джеймсом Ваном («Пила», «Астрал», «Аквамен», «Болотная тварь», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»).

Сезон из восьми эпизодов вышел на стриминговом сервисе Peacock в октябре 2024-го. Он рассказывает о разрозненной группе людей на ранчо, которые объединяются, чтобы противостоять таинственной и смертельной угрозе.

«Чайная чашка» вдохновлена романом «Кусака», написанном Робертом Маккаммоном. Писатель также выступал одним из исполнительных продюсеров адаптации.

Главные роли в сериале исполнили Скотт Спидмен («Другой мир», «Ты») и Ивонн Страховски («Чак», «Декстер»).

Ранее стало известно о закрытии комедийного шоу «Франчайз» о трудностях съёмок супергеройского кино.

Теги
Франчайз
Комментарии

Ещё на эту тему

13Сериал «Франчайз» о трудностях съёмки супергеройского кино закрыли после первого сезона

Тоже интересно

1Сборы аниме «Атака титанов: Последняя атака» в российском прокате превысили 20 млн рублей 1Вновь анонсирована ArmA 4 10Звезда «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куан сыграет в экшене от режиссёра «Бессмертного» 6Бюджет «Аркейна» делает его самым дорогим мультсериалом в истории 10Мощная атака серии Assassin's Creed на ваше время и кошельки

Далее на КГ

2
Режиссёр первых «Гарри Поттеров» поддерживает идею сериала и отдать роль главного злодея Киллиану Мёрфи
 2
Дальше без Светы! Новые кадры из второго сезона «Букиных»
 2
Первый взгляд на Харви Спектера в спин-оффе «Форс-мажоров» (видео)
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Конан. Полное издание»
 0
Сборы аниме «Атака титанов: Последняя атака» в российском прокате превысили 30 млн рублей
 16
Первые зрители боевика «Миссия невыполнима 8» забывают дышать от зверского напряжения фильма с Томом Крузом
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 0
Atari покупает Transport Tycoon у Криса Сойера
 41
Дно поднимается в тизере отечественной фантастики «Кракен»
 3
Не путать с Крейвеном: охотник Аарон Тейлор-Джонсон на новых кадрах ужастика «28 лет спустя»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Анна Ширли» — анонс новой аниме-экранизации «Анны из Зелёных крыш»
 
В свежем выпуске своего комикса Железный человек прорубил себе путь на свободу гигантским мечом
 
В третьем выпуске Absolute Superman родители Супермена столкнутся с надвигающейся гибелью Криптона
 
Кино «Звёздный путь: Секция 31» выйдет на стриминге 24 января 2025 года
 
Игры КГ играет: Игровой коллаж № 147
 
Кино Побитый, но счастливый! Звезда «Пацанов» Джек Куэйд лыбится с постера экшен-комедии «Новокаин»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 583: Очень серьёзные обсуждения
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 655: «Ёлки 11», «Настоящая боль», Джуд Лоу в роли Путина, экранизации игр PlayStation
 
1Ноль кадров в секунду – 561: Пиратская корова
 
 
8ЕВА – 616: Мутя-мутя
 
1Телеовощи – 582: Игра в петуха
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 654: «Небриллиантовая рука», миллиарды «Волшебника Изумрудного города», «Возвращение Одиссея», «Финист»
 
13ЕВА – 615: Насильная помощь
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 653: «Последний ронин», «Анора», «Домовёнок Кузя», «Одиссея» Нолана, итоги 2024 года
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru