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Новые эпизоды мультсериала «Чемпионы» выйдут 23 февраля

Источник: «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» на своей официальной странице во «ВКонтакте» сообщил, что новые эпизоды мультсериала «Чемпионы» выйдут 23 февраля в онлайн-кинотеарте Okko и в эфире телеканалов «Матч ТВ», «Карусель», «О!» и «Мультиландия». В грядущих сериях продолжится хоккейное противостояние «Красных метеоров» и «Синих вымпелов».

В дальнейшем в «Чемпионах» команды будут соревноваться и в других видах спорта. Планируются также серии о футболе, баскетболе, волейболе, гандболе, дзюдо и не только.

Команды «Метеор» и «Вымпел» появлялись в ряде мультфильмов киностудии, включая «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!!», «Матч-реванш», «„Метеор“ на ринге», «В гостях у лета» и «Приходи на каток». Первый мультфильм вышел в 1963 году, последний — в 1981-м. Все их снял режиссёр Борис Дёжкин.

В прошлом сентябре «Союзмультфильм» объявил о работе над новым мультсериалом «Чебурашка». Проект выйдет в этом году. В его создании участвует студия Yellow, Black and White, выпустившая фильм «Чебурашка». Но сюжет мультсериала не будет пересекаться с фильмом.

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