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Мультсериал «Чемпионы» получил дату премьеры и трейлер

Источник: «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» опубликовал дату премьеры и трейлер анимационного сериала «Чемпионы», в котором возобновится спортивное противостояние «Красных метеоров» и «Синих вымпелов». Мультсериал выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, где премьера его первых эпизодов состоится 31 декабря. В тот же день первую серию «Чемпионов» покажут на телеканале «Карусель». Об этом «Союзмультфильм» объявил на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Первый сезон мультсериала будет посвящён хоккею. Комментировать анимационные матчи будет известный телеведущий Дмитрий Губерниев.

В дальнейшем в «Чемпионах» команды станут соревноваться в других видах спорта. Планируются также серии о футболе, баскетболе, волейболе, гандболе, дзюдо и не только.

Команды «Метеор» и «Вымпел» появлялись в ряде мультфильмов киностудии, включая «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!!», «Матч-реванш», «„Метеор“ на ринге», «В гостях у лета» и «Приходи на каток». Первый мультфильм вышел в 1963 году, последний — в 1981-м. Все их снял режиссёр Борис Дёжкин.

Теги
ВидеоЧемпионы
Комментарии (2)

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