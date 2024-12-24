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Первый успех киновселенной Джеймса Ганна: мультсериал «Монстры-коммандос» продлён на второй сезон

Источник: Max

Платформа Max продлевает на второй сезон анимационный сериал для взрослых «Монстры-коммандос» (Creature Commandos) от создателя и архитектора дисишной киновселенной Джеймса Ганна

Сюжет рассказывает о секретной правительственной группе чудовищ, попавшей из-за своей противозаконной деятельность в тюрьму, где уже из разношерстной компании формируют отряд по выполнению разных тайных миссий, которые слишком опасны для обычных представителей людского рода.

Ганн написал сценарий и спродюсировал проект.

Премьера состоялась 5 декабря и последний эпизод выйдет в эфир 9 января.

«Монстры-коммандос» официально не считаются стартом киновселенной, но это своеобразный разогрев перед «Суперменом». Фишка сериала в том, что актёры, озвучивающие главных героев, потом могут появиться в фильмах. Фрэнк Грилло, играющий Рика Флэга-старшего, позже перекочует в упомянутого «Супермена» и второй сезон «Миротворца».

На сайте по метанию помидоров первый сезон получил от критиков 95% «свежести».

Теги
Монстры-коммандосHBO MaxДжеймс Ганн
Комментарии (2)

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