«Андор» стал самым дорогим проектом по «Звёздным войнам»

Издание Forbes, известное своей привычкой считать чужие деньги, поделилось любопытной информацией. Сериал «Андор», основанный на персонажах фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», стал самым дорогим проектом по франчайзу «Звёздные войны». На это истории о повстанце Кассиане Андоре понадобилось два сезона и $ 645 млн производственного бюджета — из них $ 209,9 млн ушло на второй сезон, который ещё находится на стадии постпродакшна и вполне может увеличить итоговую сумму. Андорого получается.

Данный бюджет превышает траты на полнометражные картины — «Пробуждение силы» ($ 243,8 млн) и «Последние джедаи»($ 280 млн). Восьмой эпизод долгое время был самым дорогим проектом по вселенной, пока наглый повстанец не отобрал это звание. На увеличение бюджета сказался вынужденный простой, вызванный забастовкой SAG-AFTRA летом 2023 года. При этом отчёт Disney отмечает, что компания получила денежную компенсацию в размере $ 129,3 млн в обмен на производство шоу в Великобритании. Это позволяет сократить траты до $ 515,7 млн, что всё равно является рекордной суммой.

«Андор» рассказывает историю повстанца Кассиана Андора, чья шпионская деятельность позволила раздобыть чертежи секретного оружия Империи — сферической Звезды Смерти в вакууме. В итоге его работа привела к победе повстанцев в целом и лично тов. Люка Скайуокера в частности в борьбе за власть над далёкой-далёкой галактикой. Несмотря на меньший ажиотаж среди прочих проектов по «Звёздным войнам», «Андор» имеет высокие оценки от зрителей и критиков — лишь «Мандалорец» может составить ему в этом плане конкуренцию. Премьера второго сезона, который станет для шоу финальным, запланирована на 22 апреля 2025 года.