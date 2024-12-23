Топ лучших сериалов 2024 года по версии Metacritic

Всё ближе Новый год, а это значит, что остаётся всё меньше времени на подведение итогов. Агрегатор Metacritic грамотно использует оставшееся время — например, опубликовал топ лучших сериалов 2024 года. Список ранжирован по средней оценке от профессиональных критиков — рецензий должно быть не менее 7 штук. В него вошли только новые сериалы (включая мини-сериалы), которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Исключаются вторые и последующие сезоны, а также специальные выпуски и телефильмы.
Топ-20 лучших новых сериалов 2024 года по средней оценке профессиональных критиков на Metacritic:
- Оленёнок — Netflix, 88 баллов
- Сёгун — FX, 85 баллов
- Соперники — Hulu, 84 балла
- Умник: Дэвид Чейз и «Сопрано»— HBO, 84 балла
- Призраки — HBO, 84 балла
- Учитель английского — FX, 83 балла
- Реалити-шоу Джеррода Кармайкла — HBO, 83 балла
- Люди Икс '97 — Disney+, 82 балла
- Ничего не говори — Hulu, 80 баллов
- Сочувствующий — HBO, 80 баллов
- В беспокойных снах: Музыка Пола Саймона — MGM+, 80 баллов
- Мистер Бейтс против почты — PBS, 80 баллов
- Убрать Милли Блэк — HBO, 79 баллов
- Ноли — PBS, 79 баллов
- Сто лет одиночества — Netflix, 79 баллов
- Рен Фейр — HBO, 79 баллов
- Диарра из Детройта — BET+, 79 баллов
- Возвращение Симоны Байлз — Netflix, 79 баллов (ничья)
- Пенелопа — Netflix, 79 баллов (ничья)
- Чёрные голуби — Netflix, 78 баллов
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