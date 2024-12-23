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1
СЕРИАЛЫ
1 182

Топ лучших сериалов 2024 года по версии Metacritic

Источник: FX

Всё ближе Новый год, а это значит, что остаётся всё меньше времени на подведение итогов. Агрегатор Metacritic грамотно использует оставшееся время — например, опубликовал топ лучших сериалов 2024 года. Список ранжирован по средней оценке от профессиональных критиков — рецензий должно быть не менее 7 штук. В него вошли только новые сериалы (включая мини-сериалы), которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Исключаются вторые и последующие сезоны, а также специальные выпуски и телефильмы.

Топ-20 лучших новых сериалов 2024 года по средней оценке профессиональных критиков на Metacritic:

  1. Оленёнок — Netflix, 88 баллов
  2. Сёгун — FX, 85 баллов
  3. Соперники — Hulu, 84 балла
  4. Умник: Дэвид Чейз и «Сопрано»— HBO, 84 балла
  5. Призраки — HBO, 84 балла
  6. Учитель английского — FX, 83 балла
  7. Реалити-шоу Джеррода Кармайкла — HBO, 83 балла
  8. Люди Икс '97 — Disney+, 82 балла
  9. Ничего не говори — Hulu, 80 баллов
  10. Сочувствующий — HBO, 80 баллов
  11. В беспокойных снах: Музыка Пола Саймона — MGM+, 80 баллов
  12. Мистер Бейтс против почты — PBS, 80 баллов
  13. Убрать Милли Блэк — HBO, 79 баллов
  14. Ноли — PBS, 79 баллов
  15. Сто лет одиночества — Netflix, 79 баллов
  16. Рен Фейр — HBO, 79 баллов
  17. Диарра из Детройта — BET+, 79 баллов
  18. Возвращение Симоны Байлз — Netflix, 79 баллов (ничья)
  19. Пенелопа — Netflix, 79 баллов (ничья)
  20. Чёрные голуби — Netflix, 78 баллов
Теги
ТопыОленёнокСёгунЛюди Икс '97СочувствующийЧёрные голубиСоперники
Комментарии (1)

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