Топ лучших сериалов 2024 года по версии Metacritic

Всё ближе Новый год, а это значит, что остаётся всё меньше времени на подведение итогов. Агрегатор Metacritic грамотно использует оставшееся время — например, опубликовал топ лучших сериалов 2024 года. Список ранжирован по средней оценке от профессиональных критиков — рецензий должно быть не менее 7 штук. В него вошли только новые сериалы (включая мини-сериалы), которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Исключаются вторые и последующие сезоны, а также специальные выпуски и телефильмы.

Топ-20 лучших новых сериалов 2024 года по средней оценке профессиональных критиков на Metacritic: