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СЕРИАЛЫ
1 194

Первые отзывы на «Звёздные войны: Опорную команду» появились на Rotten Tomatoes

Источник: Disney+

Стартовавшие сегодня новые «Звёздные войны» с ватагой детишек, джедаем Джудом Лоу и дроидом-пиратом Ником Фростом с одинаковой вероятностью могли взлететь и рухнуть. С этим культовым франчайзом в нынешние смутные времена никогда наверняка не угадаешь. Но у «Опорной команды» уже набралось достаточное количество отзывов в сети, чтобы стало понятно, вверх или вниз движется сериал.

Итак, судя по реакциям на онлайн-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, всё-таки уверенно вверх. Пусть это пока и отзывы всего лишь на первые три эпизода (да, критики увидели всего на один эпизод больше, чем мы). Профессиональные рецензенты оценили увиденное на 94% (на основе 48 рецензий), а зрители одобрили вступительные серии на 87% (на основе 100 с лишним отзывов).

Посмотревшие высоко оценили пробивающую на ностальгию приключенческую атмосферу, напоминающую ту, что царила в фильмах студии Amblin из 80-х, ориентированность на широчайшую семейную аудиторию, бережное отношение к наследию оригинальных «Звёздных войн», ну и в целом увлекательность происходящего. В общем, смотреть сериал определённо стоит.

Теги
Звёздные войны: Опорная команда
Комментарии (5)

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