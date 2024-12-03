«13 клиническая»: Павел Прилучный против демонов в трейлере второго сезона

Поусатевший Павел Прилучный опасается, что его определят в Кащенко, но не из-за тяги сниматься в каждом фильме и сериале, а потому что ему приходится иметь дело с демонами и не только. В сети появился трейлер второго сезона мистической драмы «13 клиническая».

Восьмисерийная предыстория с подзаголовком «Начало» стартует на онлайн-платформе «ИВИ» 19 декабря.

События приквела разворачиваются в 1976 году, за полвека до событий первого сезона. Сюжет поведает, как обычный НИИ превратился в самую загадочную больницу страны, где лечат одержимых потусторонним злом.

В основном актёрском составе приквела значатся Ирина Старшенбаум, Сергей Гилёв, Виктория Исакова и Игорь Миркурбанов. Режиссёр — Илья Ермолов, сценарист — Андрей Золотарёв.

И постер: