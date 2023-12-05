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СЕРИАЛЫ
184

Для «13 клинической» симают приквел с Павлом Прилучным (фото)

Мистическая драма «13 клиническая», продлённая в начале года на второй сезон, вместо оного получила приквел. Восьмисерийная предыстория с подзаголовком «Начало» уже отправилась на съёмки и обзавелась первыми снимками с площадки, которые позволяют рассмотреть некоторых новых героев истории.

События в приквеле разворачиваются в 1976 году, за полвека до событий первого сезона. Сюжет поведает, как обычный НИИ превратился в самую загадочную больницу страны.

В основном актёрском составе приквела значатся Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный и Виктория Исакова и Игорь Миркурбанов. Режиссирует Илья Ермолов («Разрешите обратиться») по сценарию Андрея Золотарёва.

Кадры из сериала «13 клиническая» Кадры из сериала «13 клиническая» Кадры из сериала «13 клиническая» Кадры из сериала «13 клиническая»
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Источник фотографий: Depositphotos

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