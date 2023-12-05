Для «13 клинической» симают приквел с Павлом Прилучным (фото)

Мистическая драма «13 клиническая», продлённая в начале года на второй сезон, вместо оного получила приквел. Восьмисерийная предыстория с подзаголовком «Начало» уже отправилась на съёмки и обзавелась первыми снимками с площадки, которые позволяют рассмотреть некоторых новых героев истории.

События в приквеле разворачиваются в 1976 году, за полвека до событий первого сезона. Сюжет поведает, как обычный НИИ превратился в самую загадочную больницу страны.

В основном актёрском составе приквела значатся Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный и Виктория Исакова и Игорь Миркурбанов. Режиссирует Илья Ермолов («Разрешите обратиться») по сценарию Андрея Золотарёва.