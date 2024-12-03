Телеовощи. Выпуск 577: Сингулировать вместе

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Содержание
Оценки эпизодов
|02:59 —
|Джейсон Судейкис прошёлся по хейтерам «Теда Лассо»
|10:12 —
|«Форс-мажоры: Лос-Анджелес» показали свой первый тизер
|13:01 —
|Гай Ричи приступил к съёмкам спин-оффа «Рэя Донована»
|19:16 —
|Трейлер инклюзивного «Ватсона»
|32:40 —
|Первый трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»
|41:38 —
|«Аркейн» — 2x07—09 (финал сериала)
|01:33:09 —
|«Дюна: Пророчество» — 1x02
|01:40:50 —
|«Лэндмен» — 1x02
|01:53:53 —
|«Франшиза» — 1x08 (финал сезона)
|02:06:42 —
|«Гусар» — 2x05
|02:18:02 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x18
|02:25:19 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x18
|02:30:38 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x03
|02:42:26 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 15x07
|02:52:12 —
|«Напряги извилины» — 1x03
|02:58:34 —
|«Ангел» — 1x09
|03:05:23 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:12:59 —
|«Блэксэд»
|03:32:18 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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