 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel Studios получил точную дату премьеры «Ужасающий» станет видеоигрой Croak — анонсирован лягушачий платформер от авторов Cuphead «Сюжетный» трейлер экшена Slitterhead от авторов Silent Hill Режиссёр ремейка «Горца» рассказал, как заполучил Генри Кавилла на главную роль
• • •
 
СЕРИАЛЫ
32

У сериала «Звёздные войны: Опорная команда» появились новые дата премьеры и тизер

Источник: Disney+

YouTube-канал Star Wars опубликовал новый тизер сериала «Звёздные войны: Опорная команда». Этот сообщает ролик, что восьмисерийное шоу стартует 2 декабря, то есть на день раньше прежней объявленной даты премьеры. Но дебютирует оно по-прежнему сразу с двумя эпизодами на стриминговом сервисе Disney+. Следующие серий будут выходить по одной до 14 января 2025 года.

Над новым приключением в далёкой-далёкой галактике работали создатели сериала «Мандалорец» и режиссёр последних фильмов о Человеке-пауке Джон Уоттс. Он, Кристофер Форд, Джoн Фaвpo, Дэйв Филoни, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон выступают иcпoлнитeльными пpoдюcepами. Уoттc и Форд также являются создателями и шоураннерами проекта.

Одну из ролей в сериале исполнил Джуд Лоу («Шерлок Холмс»).

А в следующем году на Disney+ выйдет третий сезон антологии анимационных короткометражных фильмов «Звёздные войны: Видения».

 
Теги
ВидеоЗвёздные войны: Опорная команда
Комментарии

Ещё на эту тему

9Джедай Джуд Лоу обещает помочь детишкам в тизере «Звёздных войн: Опорной команды» +Антология «Звёздные войны: Видения» получит продолжение в 2025 году

Тоже интересно

9Как Ева Лонгория спасла «Джона Уика» и стала его самым крупным инвестором 0КГ играет: Fear the Dark Unknown, часть 6 10Крипота и милота за кадром второго сезона «Уэнсдэй» 0Фильм «Предместье» с Томом Хэнксом от режиссёра «Гремлинов» превратят в сериал 32Пора её гнать! Рэйчел Зеглер опять подставила студию Disney и полнометражную «Белоснежку»

Далее на КГ

0
Spike Chunsoft переиздаст Never 7 и Ever 17 — культовые визуальные новеллы от автора Zero Escape
 0
New Arc Line — трейлер к началу раннего доступа
 0
Вышла красивая и необычная ролевая игра VED
 0
«Красный Рейнджер становится искателем приключений в другом мире» — авторы, сэйю и дата выхода сериала на стыке двух штампов
 0
Объявлена дата премьеры третьего полнометражного аниме в серии фильмов «Ямато навсегда: Восстание 3199»
 1
Трейлер экшен-триллера «Наследство» — новое творение режиссёра «Областей тьмы» Нила Бёргера
 0
Выйдет интерактивный аниме-фильм «Гипнотический микрофон: Рэп-баттл дивизионов», чей сюжет будет зависеть от выбора зрителей
 4
Исполнителя роли Джеймса Гордона в «Бэтмене» не приглашали сниматься в «Пингвине»
 1
Микки Маус и его друзья превращаются в Фантастическую четвёрку в новом What If…? Mickey & Friends Became the Fantastic Four
 4
Сидни Суини и сама Кристи Мартин за кадром байопика о звезде женского бокса (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Вотурод Мегавоин» — анонс аниме про стрёмного жиробаса-девственника с суперсилой
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Спортивное противостояние команд «Метеор» и «Вымпел» возобновится в мультсериале «Чемпионы»
 
Кино Вместо «Звёздных войн» Дейзи Ридли спасёт школьников от террористов в боевике режиссёра «Казино Рояль»
 
Одна из приметных серий издательства Image внезапно закончилась
 
Игры Wuchang: Fallen Feathers — третий трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 576: Большая жопная кладь
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 647: «Мегалополис», «Огниво», «Шоу субботним вечером», вторая «Догма», подстава от Рэйчел Зеглер
 
5ЕВА – 608: Вылизанный из пальца
 
2Телеовощи – 575: Медовуха из мёда
 
0Ноль кадров в секунду – 553: Неделя обновлений
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 646: «Граф Монте-Кристо», бразильский Comic Con, «Беляковы в отпуске», «Моя старая задница»
 
6ЕВА – 607: Китайский Disney
 
8Телеовощи – 574: Первый контакт отменяется
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru