У сериала «Звёздные войны: Опорная команда» появились новые дата премьеры и тизер

YouTube-канал Star Wars опубликовал новый тизер сериала «Звёздные войны: Опорная команда». Этот сообщает ролик, что восьмисерийное шоу стартует 2 декабря, то есть на день раньше прежней объявленной даты премьеры. Но дебютирует оно по-прежнему сразу с двумя эпизодами на стриминговом сервисе Disney+. Следующие серий будут выходить по одной до 14 января 2025 года.

Над новым приключением в далёкой-далёкой галактике работали создатели сериала «Мандалорец» и режиссёр последних фильмов о Человеке-пауке Джон Уоттс. Он, Кристофер Форд, Джoн Фaвpo, Дэйв Филoни, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон выступают иcпoлнитeльными пpoдюcepами. Уoттc и Форд также являются создателями и шоураннерами проекта.

Одну из ролей в сериале исполнил Джуд Лоу («Шерлок Холмс»).

А в следующем году на Disney+ выйдет третий сезон антологии анимационных короткометражных фильмов «Звёздные войны: Видения».