Исполнителя роли Джеймса Гордона в «Бэтмене» не приглашали сниматься в «Пингвине»

Осенью на канале HBO вышел сериал «Пингвин» — восьмисерийный спин-офф фильма «Бэтмен». В сериале Колин Фаррелл вернулся к роли Пингвина. Были и другие исполнители из картины, появившиеся в небольших ролях.

На прошлой неделе сайт Inverse опубликовал интервью с Джеффри Райтом, который играл лейтенанта Джеймса Гордона в «Бэтмене». А сайт ComicBookMovie.com привёл выдержки из разговора, в котором актёр сообщил, что его никогда не приглашали на роль в «Пингвине». Он заявил, что не было никаких разговоров о его участии в первом сезоне.

Райт повторит роль Гордона во второй части «Бэтмена», она выйдет 2 октября 2026 года. О планах режиссёра Мэтта Ривза на сиквел актёру пока ничего не известно. «Мне не терпится вернуться туда, но вы, вероятно, знаете столько же, сколько и я», — сказал он в интервью. — «Я ничего не читал. Я давно не разговаривал с Мэттом. Он был занят своими делами, а я — своими. Но я с нетерпением жду возвращения туда».

Ранее стало известно, что комикс «Бэтмен: Падение рыцаря», вероятно, экранизируют.