 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Триллер «Замри» от Сэма Рэйми стал лидером по просмотрам на Netflix Хайп «Субстанции» продолжается: Маргарет Куолли установила рекорд на Кинопоиске От нового трейлера «Улыбки 2» станет всем страшней «Брак по расчёту эпохи Тайсё» — анонс исторического телехентая сезона «Люпен III в кино» — анонс новой полнометражки про легендарного вора от легендарных авторов
• • •
 
СЕРИАЛЫ
71

Появился отрывок из сериала «Звёздные войны: Опорная команда», стартующего 2 декабря

Источник: Disney+

YouTube-канал Star Wars опубликовал отрывок из сериала «Звёздные войны: Опорная команда». Восьмисерийный проект стартует 2 декабря, на день раньше прежней даты премьеры. Но дебютирует по-прежнему сразу двумя эпизодами на стриминговом сервисе Disney+.

Над новым приключением в далёкой-далёкой галактике работали создатели сериала «Мандалорец» и режиссёр последних фильмов о Человеке-пауке Джон Уоттс. Он принимал участие в написании большинства эпизодов и снял первый и последний из них. Уоттс, Кристофер Форд, Джoн Фaвpo, Дэйв Филoни, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон выступили иcпoлнитeльными пpoдюcepами проекта. Уoттc и Форд также были его создателями и шоураннерами.

Одну из ролей в сериале исполнил Джуд Лоу («Шерлок Холмс»).

А в следующем году на Disney+ выйдет третий сезон антологии анимационных короткометражных фильмов «Звёздные войны: Видения».

Теги
ВидеоЗвёздные войны: Опорная команда
Комментарии

Ещё на эту тему

2У сериала «Звёздные войны: Опорная команда» появились новые дата премьеры и тизер

Тоже интересно

3Эффект «Оппенгеймера»: Роберту Дауни-младшему приготовили специальный проект в Universal Pictures 0Симбиот Человек-паук поможет Чёрной кошке с ограблением в новом выпуске Spider-Man: Black Suit and Blood 4Тимоти Шаламе станет прикрытием для возвращения Гвинет Пэлтроу в индустрию кино 5«Детство Шелдона» возвращается — старые герои в новом спин-оффе «Теории большого взрыва» 0В издательстве «Истари Комикс» выйдут два последних ранобэ по вселенной манги «Обещанная Страна грёз»

Далее на КГ

0
«Леди со странным вкусом и безумный герцог: Я с удовольствием съем этого монстра!» — анонс аниме про то, что монстрятина — это вкусно. И про любовь
 2
«Моана 2» легко крушит рекорды «Холодного сердца 2» и покушается на «Братьев Супер Марио в кино»
 8
Том Круз и Даг Лайман снимут вместе новый фильм — не «Грань будущего 2»
 5
Дьяволопоклонничество не пройдёт! Фанаты не захотели назвать жанр экшен-RPG в честь Diablo
 0
Будет издана серия ранобэ «Добро пожаловать в класс для особо одарённых: Третий год»
 1
Истребление рептилий в геймплейном трейлере слэшера «Русы против ящеров 2»
 0
Классический шутер DropZone будет переиздан в декабре
 0
Комикс Spirits Of Vengeance продолжает возвращать различных Духов возмездия в новом выпуске
 0
Вышел новый трейлер аниме «Детективная карта Такао Амеку» про гениального врача и загадочные происшествия
 0
Сборы аниме «Оглянись» в российском прокате превысили 17 млн рублей
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Впечатления: Lost Eidolons: Veil of the Witch
 
Кино «Дикий робот» приятно удивил своими сборами, а «Мегалополис» — нет
 
Кино «Мажор в Дубае» показал свой первый постер
 
Кино Беги, Пауэлл, беги: злодейский Ли Пейс будет догонять в ремейке «Бегущего человека»
 
Кино Звезда «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куан сыграет в экшене от режиссёра «Бессмертного»
 
«Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel Studios получил точную дату премьеры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 648: «Гладиатор 2» Ридли Скотта, «Улыбка 2», «Реальные зомби», первый взгляд на «Как приручить дракона»
 
4ЕВА
 
 
0Телеовощи – 576: Большая жопная кладь
 
0Ноль кадров в секунду – 554: Добро с декольте
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 647: «Мегалополис», «Огниво», «Шоу субботним вечером», вторая «Догма», подстава от Рэйчел Зеглер
 
5ЕВА – 608: Вылизанный из пальца
 
2Телеовощи – 575: Медовуха из мёда
 
0Ноль кадров в секунду – 553: Неделя обновлений
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 646: «Граф Монте-Кристо», бразильский Comic Con, «Беляковы в отпуске», «Моя старая задница»
 
6ЕВА – 607: Китайский Disney
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru