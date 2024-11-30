Появился отрывок из сериала «Звёздные войны: Опорная команда», стартующего 2 декабря

YouTube-канал Star Wars опубликовал отрывок из сериала «Звёздные войны: Опорная команда». Восьмисерийный проект стартует 2 декабря, на день раньше прежней даты премьеры. Но дебютирует по-прежнему сразу двумя эпизодами на стриминговом сервисе Disney+.

Над новым приключением в далёкой-далёкой галактике работали создатели сериала «Мандалорец» и режиссёр последних фильмов о Человеке-пауке Джон Уоттс. Он принимал участие в написании большинства эпизодов и снял первый и последний из них. Уоттс, Кристофер Форд, Джoн Фaвpo, Дэйв Филoни, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон выступили иcпoлнитeльными пpoдюcepами проекта. Уoттc и Форд также были его создателями и шоураннерами.

Одну из ролей в сериале исполнил Джуд Лоу («Шерлок Холмс»).

А в следующем году на Disney+ выйдет третий сезон антологии анимационных короткометражных фильмов «Звёздные войны: Видения».