«Это не фильм Marvel»: Джуд Лоу рассказал о правилах съёмки «Звёздных войн»

С учётом разницы в часовых поясах, уже завтра стартует сериал «Звёздные войны: Опорная команда», который не мудрствуя лукаво приблизится к целевой аудитории настолько близко, что главными героями в нём будет группа детей. Чтобы дать проекту хоть какую-то призрачную надежду на успех, создатели пригласили Джуда Лоу возглавить этот балаган. В преддверии премьеры, актёр рассказал о некоторых особенностях съёмок проектов по «Звёздным войнам», необычных для непосвящённых.

В частности, за кадром существуют некоторые правила лора, которых необходимо придерживаться творческой команде. За их соблюдением следят специально приставленные «ребята из Lucasfilm». В частности, в кадре не должны появляться пуговицы и бумаги — давным-давно, в далёкой-далёкой галактике их не изобрели. Или изобрели, но потом запретили. Никто вам об этом в кадре не расскажет, потому что таковы правила.

Также Лоу отметил, что существуют определённые приёмы работы с камерой — некоторые движения делать нельзя, другие — наоборот, строго обязательно, ибо они отсылают к оригинальной картине 1977 года.

Так что есть целый свод правил — вы подсознательно будете знать, что это не фильм Marvel, а «Звёздные войны», из-за определённых движений камеры. Но мне нравятся такие детали. Никаких пуговиц. Вы всегда увидите, что вместо них завязки или липучки, шнуровки или накидки, понимаете? И да, никакой бумаги. Джуд Лоу, элементарный форсюзер

Премьера первых два из восьми эпизодов сериала «Звёздные войны: Опорная команда» состоится 2 декабря в США и 3-го во всём остальном мире.