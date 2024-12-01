Новые сериалы недели: Джуд Лоу подался в джедаи, а Кира Найтли — в шпионки

Понедельник, 2 декабря
боевик, драма, приключенческий
В ролях Тайлер Хеклин, Элизабет Таллоr, Дилан Уолш, Алекс Гарфин, Джордан Эльсас, Эммануэль Шрики
Создатель Грег Берланти, Тодд Хелбинг
Десятый эпизод It Went By So Fast станет заключительным для четвёртого сезона и сериала.
Вторник, 3 декабря
фантастика, приключенческий
В ролях Джуд Лоу, Ник Фрост, Керри Кондон, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Роберт Тимоти Смит
Пpиключeнчecкaя иcтopия рассказывает o чeтыpёx 10-лeтниx peбятишкax, зaблyдившиxcя нa пpocтopax дaлёкoй-дaлёкoй гaлaктики и пытaющиxcя oтыcкaть дopoгy дoмoй.
Культовая вселенная ещё раз попытает счастья на просторах стриминга Disney+. Джуд Лоу в компании малолетних потеряшек отправляется завоёвывать зрительские сердца.
Четверг, 5 декабря
боевик, триллер, драма
В ролях Кира Найтли, Бен Уишоу, Сара Ланкашир, Эндрю Коджи
Хелен Уэбб — жена, мать и профессиональная шпионка, на протяжении 10 лет передающая тайны своего мужа-политика секретной организации «Чёрные голуби». Когда её любовника Джейсона убивают, Хелен тоже оказывается под прицелом. Для защиты своего агента глава «Чёрных голубей» отправляет на помощь Хелен её старого друга Сэма. Расследуя смерть Джейсона, они узнают о масштабном заговоре, связывающем криминальный мир Лондона и грядущий геополитический кризис.
Кира Найтли и Бен Уишоу поиграют в шпионские игры.
мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, детектив, приключенческий, военный
В ролях Индира Варма, Фрэнк Грилло, Зои Чао, Дэвид Харбор, Шон Ганн, Шон Ганн
Правительство США собирает необычный отряд, состоящий из различных чудовищ, для выполнения особо сложных и секретных миссий.
Именно этот анимационный боевик открывает обновлённую экранную вселенную DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана.
Воскресенье, 8 декабря
боевик, драма
В ролях Зои Салдана, Лайсла Де Оливейра, Итан Джонс Ромеро, Дэйв Эннэйбл, Ламоника Гарретт, Николь Кидман
Создатель Тейлор Шеридан
Боевые львицы отстреляются в восьмом — финальном — эпизоде второго сезона под названием The Compass Points Home. Продления на третий сезон сериал пока не получил.
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