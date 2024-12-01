Новые сериалы недели: Джуд Лоу подался в джедаи, а Кира Найтли — в шпионки

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Netflix

Хелен Уэбб — жена, мать и профессиональная шпионка, на протяжении 10 лет передающая тайны своего мужа-политика секретной организации «Чёрные голуби». Когда её любовника Джейсона убивают, Хелен тоже оказывается под прицелом. Для защиты своего агента глава «Чёрных голубей» отправляет на помощь Хелен её старого друга Сэма. Расследуя смерть Джейсона, они узнают о масштабном заговоре, связывающем криминальный мир Лондона и грядущий геополитический кризис.

Кира Найтли и Бен Уишоу поиграют в шпионские игры.