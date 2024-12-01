Неделя сериалов на КГ — главные новости 25 ноября — 1 декабря

Шпионский сериал «День Шакала» с Эдди Редмэйном продлён на второй сезон. Благодаря рейтингам на стриминге сериал получил заслуженное продление.

Сара Мишель Геллар и голос Майкла С. Холла пытаются продать приквел «Декстера» в первом трейлере. Сложно понять, насколько удачно получается.

Появился отрывок из сериала «Звёздные войны: Опорная команда». Над проектом работал режиссёр последних фильмов про Человека-паука.

Джеймса Гордона не позвали: звезда «Бэтмена» объяснил своё отсутствие в сериале «Пингвин». Но он повторит роль своего персонажа в сиквеле картины про Тёмного рыцаря.

Стало известно, кто заменит покойного Лэнса Реддика во втором сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев». В продолжении сериала Зевса сыграет другой актёр.

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Первые отзывы на «Агентство» с Майклом Фассбендером появились на Rotten Tomatoes. Что говорят критики.

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