Неделя сериалов на КГ — главные новости 25 ноября — 1 декабря

Шпионский сериал «День Шакала» с Эдди Редмэйном продлён на второй сезон. Благодаря рейтингам на стриминге сериал получил заслуженное продление.
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Сара Мишель Геллар и голос Майкла С. Холла пытаются продать приквел «Декстера» в первом трейлере. Сложно понять, насколько удачно получается.
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Первые отзывы на «Агентство» с Майклом Фассбендером появились на Rotten Tomatoes. Что говорят критики.
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