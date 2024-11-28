Первые отзывы на «Агентство» с Майклом Фассбендером появились на Rotten Tomatoes

Стартующий в конце ноября на стриминговом сервисе Paramount+ многосерийный шпионский триллер «Агентство» с Майклом Фассбендером и Ричардом Гиром удостоилась первых оценок от профессиональных ценителей сериалов. На популярном онлайн-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes появились развёрнутые отзывы отдельных критиков.

Оценок пока маловато — всего 10 штук, но они уже дают примерное представление о том, что ждёт зрителей. Сейчас критики оценивают на 40% «гнилости». Видимо, шпионские игры не особенно задались

Говорят, ни амбиции авторов, ни впечатляющие актёрские таланты Гира, Фассбендера и компании не спасают сухой, скучный, обезличенный и хаотичный сюжет. Но есть и положительные отзывы, авторы которых утверждают, что посмотрели умную, наполненную интересными загадками историю с замысловатым сюжетом.