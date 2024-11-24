Новые сериалы недели: Майкл Фассбендер шпионит, а Евгений Цыганов спасает журнал

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Paramount+

Тайный агент ЦРУ, известный как Марсианин, получает приказ бросить работу под прикрытием и вернуться в Лондон. Однако вскоре в его жизнь врывается возлюбленная, которую ему пришлось оставить. Карьера, тайна личности и миссия оперативника оказываются под угрозой из-за любви.

Шпионские страсти с Фассбендером в главной роли. Возможно, для кого-то это достаточный повод дать шанс хотя бы первой серии.