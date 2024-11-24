 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneP41TcEmza

   
Найдите 10 отличий! Неузнаваемый Билли Зейн в роли Марлона Брандо на кадре из нового фильма Два Паттинсона из семнадцати — фантастические обложки фильма «Микки 17» Мэри Элизабет Уинстэд раскачает колыбель в ремейке классического триллера Выбирай бойца: комиксы Marvel получат специальные обложки в честь переиздания игр линейки Marvel vs. Capcom Рыжая Соня, Вампирелла и Дея Торис из «Марсианских хроник» появятся в спецвыпуске антологии Savage Tales
• • •
 
СЕРИАЛЫ
798

Новые сериалы недели: Майкл Фассбендер шпионит, а Евгений Цыганов спасает журнал

Источник: Paramount+

Среди относительно заметных премьер в последнюю неделю осени стартуют одна зарубежная, и одна отечественная. На стриминговой платформе Paramount+ состоится двухсерийная премьера «Агентства» с Майклом Фассбендером и Ричардом Гиром. А отечественный онлайн-кинотеатр KION начнёт показывать «глянцевую» драмеди «Первый номер» с Евгением Цыгановым.

Вторник, 26 ноября

 
Конец сезона1
FOX
Убийство в маленьком городке Murder in a Small Town

драма, детектив

В ролях Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Аарон Дуглас, Миа Лоу, Фиона Врум, Дакота Гуппи

Первый сезон детективной драмы завершится восьмым эпизодом под названием Sleep While I Sing.

Пятница, 29 ноября

 
Премьера+
Paramount+
Агентство The Agency

триллер, драма

В ролях Майкл Фассбендер, Джеффри Райт, Кэтрин Уотерстон, Джоди Тёрнер-Смит, Ричард Гир, Джон Магаро

Тайный агент ЦРУ, известный как Марсианин, получает приказ бросить работу под прикрытием и вернуться в Лондон. Однако вскоре в его жизнь врывается возлюбленная, которую ему пришлось оставить. Карьера, тайна личности и миссия оперативника оказываются под угрозой из-за любви.

Шпионские страсти с Фассбендером в главной роли. Возможно, для кого-то это достаточный повод дать шанс хотя бы первой серии.

Видео

Воскресенье, 1 декабря

 
Премьера+
KION
Первый номер

драма, комедия

В ролях Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич

Популярному в прошлом писателю выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия. Сериал с Евгением Цыгановым по сценарию Сергея Минаева.

Комедийная драма с Евгением Цыгановым о том, как бывший писатель к успеху шёл и глянцевый журнал за собой вёл.

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

11Майкл Фассбендер и Ричард Гир плетут интриги в первом трейлере шпионского сериала «Агентство»

Тоже интересно

1Новые сериалы недели: Сильвестр Сталлоне и Джефф Бриджес возвращаются 4На чёрном-чёрном стуле режиссёр начал снимать ужастик «Чёрный телефон 2» 26Первый взгляд на концепты «Королевства кривых зеркал» Клима Шипенко 3Питер Джексон представляет: суровая мадам на плакате мультфильма «Властелин колец: Война рохирримов» 3Джейсон Судейкис прошёлся по критикам третьего сезона «Теда Лассо»

Далее на КГ

0
Новый «Властелин колец», «Оглянись» и «Воображаемый» попали в лонг-лист кинопремии «Оскар»
 5
ЕВА-608: Вылизанный из пальца
 1
Лили-Роуз Депп зовёт вампира в тизере ужастика «Носферату»
 5
«Пацаны» собрались в последний раз для съёмок финала (фото)
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 ноября
 1
Аниме «Атака титанов: Последняя атака» продлили прокат
 7
Впервые за историю топ-10 самых кассовых фильмов года состоит сплошь из сиквелов и продолжений
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 554 — трансляция
 0
Во втором выпуске Batman and Robin: Year One юный Робин учит Бэтмена кое-каким трюкам
 16
«Гладиатор 2», если верить зрителям, хуже оригинального фильма с Расселом Кроу
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Зима близко: Mad Cave выпустит фантастическую антиутопию Long Cold Winter
 
«Ведьмак» Лиам Хемсворт и чёрный вампир Регис на свежих фото с четвёртого сезона
 
Кино До появления Дороти в волшебной стране была своя драма: новый трейлер мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада»
 
Кино Майкла Б. Джордана развели на новую «Аферу Томаса Крауна»
 
Кино Звезда «Очень странных дел» напишет сценарий ремейка комедийного ужастика «Рука-убийца»
 
Кино Вместе до конца: анонс нового трейлера «Венома 3: Последнего танца»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 647: «Мегалополис», «Огниво», «Шоу субботним вечером», вторая «Догма», подстава от Рэйчел Зеглер
 
5ЕВА – 608: Вылизанный из пальца
 
1Телеовощи – 575: Медовуха из мёда
 
0Ноль кадров в секунду – 553: Неделя обновлений
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 646: «Граф Монте-Кристо», бразильский Comic Con, «Беляковы в отпуске», «Моя старая задница»
 
6ЕВА – 607: Китайский Disney
 
8Телеовощи – 574: Первый контакт отменяется
 
4Ноль кадров в секунду – 552: Семья в космосе
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 645: «Джокер: Безумие на двоих», «Веном 3», «Ужасающий», анонс «Джуманджи 3», бухтящий Тарантино
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru