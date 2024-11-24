Новые сериалы недели: Майкл Фассбендер шпионит, а Евгений Цыганов спасает журнал

Среди относительно заметных премьер в последнюю неделю осени стартуют одна зарубежная, и одна отечественная. На стриминговой платформе Paramount+ состоится двухсерийная премьера «Агентства» с Майклом Фассбендером и Ричардом Гиром. А отечественный онлайн-кинотеатр KION начнёт показывать «глянцевую» драмеди «Первый номер» с Евгением Цыгановым.
Вторник, 26 ноября
драма, детектив
В ролях Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Аарон Дуглас, Миа Лоу, Фиона Врум, Дакота Гуппи
Первый сезон детективной драмы завершится восьмым эпизодом под названием Sleep While I Sing.
Пятница, 29 ноября
триллер, драма
В ролях Майкл Фассбендер, Джеффри Райт, Кэтрин Уотерстон, Джоди Тёрнер-Смит, Ричард Гир, Джон Магаро
Тайный агент ЦРУ, известный как Марсианин, получает приказ бросить работу под прикрытием и вернуться в Лондон. Однако вскоре в его жизнь врывается возлюбленная, которую ему пришлось оставить. Карьера, тайна личности и миссия оперативника оказываются под угрозой из-за любви.
Шпионские страсти с Фассбендером в главной роли. Возможно, для кого-то это достаточный повод дать шанс хотя бы первой серии.
Воскресенье, 1 декабря
драма, комедия
В ролях Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич
Популярному в прошлом писателю выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия. Сериал с Евгением Цыгановым по сценарию Сергея Минаева.
Комедийная драма с Евгением Цыгановым о том, как бывший писатель к успеху шёл и глянцевый журнал за собой вёл.
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