Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 ноября

Трансфобные взгляды Джоан Роулинг не помешали её участию в создании сериала по «Гарри Поттеру». Также стала известна возможная дата премьеры.

Сильвестр Сталлоне близок к заключению контракта ещё на два сезона сериала «Король Талсы». Официально продления ещё не было.

«Сорвиголова: Рождённый заново» продолжит историю сериала о Мэтте Мёрдоке на Netflix. Чарли Кокс поделился инсайдами.

Стало известно, когда начнут снимать третий сезон «Эйфории». Появилась информация и о количестве эпизодов в сезоне.