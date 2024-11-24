Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 ноября

Режиссёр «Бэтмена» объяснил, почему Брюс Уэйн не появился в сериале «Пингвин». Преступников много, а он один.
Хоррор «Извне» от продюсеров «Остаться в живых» продлён на четвёртый сезон. Лесной городок не отпускает.
Трансфобные взгляды Джоан Роулинг не помешали её участию в создании сериала по «Гарри Поттеру». Также стала известна возможная дата премьеры.
Сильвестр Сталлоне близок к заключению контракта ещё на два сезона сериала «Король Талсы». Официально продления ещё не было.
«Сорвиголова: Рождённый заново» продолжит историю сериала о Мэтте Мёрдоке на Netflix. Чарли Кокс поделился инсайдами.
Звёзды «Игры престолов» и «Секретных материалов» могут сыграть в сериале «Декстер: Воскрешение». В декабре состоится премьера приквела «Декстера».
Джедай Джуд Лоу обещает помочь детишкам в тизере «Звёздных войн: Опорной команды». Динамичненько.
Стало известно, когда начнут снимать третий сезон «Эйфории». Появилась информация и о количестве эпизодов в сезоне.
Роген, Скорсезе, Крэнстон, Терон, О'Хара и все-все-все в тизере комедийного сериала «Студия». Сериал с кучей звёзд выйдет на Apple TV.
«Форс-мажоры: Лос-Анджелес» показали свой первый тизер. Оливер Куин, кажется, доволен своей новой работой.
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