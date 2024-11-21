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2
СЕРИАЛЫ
314

Хоррор «Извне» от продюсеров «Остаться в живых» продлён на четвёртый сезон

Источник: MGM+

Судя по всему, кошмары одного странного городка закончатся ещё очень нескоро. Стриминговый сервис MGM+ продлил на 10-серийный четвёртый сезон свой фантастический хоррор «Извне» с Гарольдом Перрино («Остаться в живых») в одной из главных ролей.

Затерянный в лесах городок манит к себе каждого, кому не посчастливилось проехать мимо него по пути — покинуть это место буквально невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые с заходом солнца приходят навестить горожан.

Создателем проекта числится Джон Гриффин, а шоураннером — Джефф Пинкнер («Остаться в живых», «Грань»). За режиссуру отвечает Джек Бендер («Остаться в живых», «Игра престолов»). Все трое числятся в команде исполнительных продюсеров проекта.

Теги
Извне
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