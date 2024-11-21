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Стало известна дата старта съёмок третьего сезона «Эйфории»

Источник: HBO

Генеральный директор HBO Кейси Блойс поделился деталями о предстоящем третьем сезоне «Эйфории».

Мы снимаем «Эйфорию». Думаю, у нас есть дата начала съёмок — середина или конец января. Я читал сценарий и доволен, что мы движемся вперёд и все актёры заняты в сериале. Знаю, что сейчас к проекту приковано много внимания, потому что он породил несколько настоящих кинозвёзд. Конечно, у них есть и свои работы, но мы снимаем третий сезон, так что ничего не изменилось.

Блойс также сообщил, что продолжение будет состоять из восьми эпизодов. В основной актёрский состав «Эйфории» вошли Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Сторм Рид, Алекса Деми и Эрик Дэйн.

Теги
Эйфория
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