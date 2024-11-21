Первый взгляд на маньяка Чарли Ханнэма из третьего сезна триллера «Монстр» (фото)

Примечательная смена амплуа — Чарли Ханнэм примерил на себя роль монстра в человеческом обличье. В сети появились первые снимки со съёмочной площадки третьего сезона маньячной антологии Райана Мёрфи «Монстр». Ханнэм засветился в образе главного героя новой телеглавы — Эда Гейна.

Гейн, получивший прозвище Мясник из Плэйнфилда, — американский серийный убийца. Один из самых известных маньяков в истории США.

Проект, продюсируемый властелином антологий Райаном Мёрфи, вернётся на стриминговый сервис Netflix с третьим сезоном в следующем году.