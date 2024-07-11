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СЕРИАЛЫ
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Эмилия Кларк сыграет с Чарли Ханнэмом в криминальной драме «Преступник»

Источник: Alberto E. Rodriguez

Эмилия Кларк получила ведущую женскую роль в криминальной драме «Преступник». Казалось бы, максимально невыразительное название для сериала. Однако же заголовок он позаимствовал у своего литературного первоисточника — многократного лауреата премии Айснера, графического романа за авторством Эда Брубейкера и Шона Филлипса.

Кларк сыграет Мэллори, ловкую и дерзкую воровку, острую на язык и умеющую отлично обращаться с оружием. Она входит в шайку грабителей вместе с бойфрендом Рики Лоулесом (Гас Хэлпер). И очень скоро вся их преступная компания угодит в зону повышенного риска.

Актёрский состав экранизации возглавляют Чарли Ханнэм, Адриа Архона, Ричард Дженкинс и Кадим Хардисон. Брубейкер и Филлипс вместе с Джорданом Харпером, Сарой Карбинер и Филиппом Барнеттом выступают шоураннерами будущего сериала.

Теги
Преступник
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