«Форс-мажоры: Лос-Анджелес» показали свой первый тизер

Супергерой, рестлер и юрист в одном лице Стивен Амелл готов к началу новой карьеры в юридической драме «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» — телеканал NBC выпустил первый тизер спин-оффа «Форс-мажоров», и главный герой выглядит вполне довольным жизнью.

Премьера сериала, куда на три эпизода заглянет Харви Спектер в исполнении Габриэля Махта, состоится 23 февраля.

Амелл играет Теда Блэка, бывшего прокурора из Нью-Йорка, который перебрался в Калифорнию, где основал юридическую фирму. Сейчас она переживает не лучшие времена, и Блэку приходится заниматься тем, что прежде он презирал.