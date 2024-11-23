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«Форс-мажоры: Лос-Анджелес» показали свой первый тизер

Супергерой, рестлер и юрист в одном лице Стивен Амелл готов к началу новой карьеры в юридической драме «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» — телеканал NBC выпустил первый тизер спин-оффа «Форс-мажоров», и главный герой выглядит вполне довольным жизнью.

Премьера сериала, куда на три эпизода заглянет Харви Спектер в исполнении Габриэля Махта, состоится 23 февраля.

Амелл играет Теда Блэка, бывшего прокурора из Нью-Йорка, который перебрался в Калифорнию, где основал юридическую фирму. Сейчас она переживает не лучшие времена, и Блэку приходится заниматься тем, что прежде он презирал.

Теги
ВидеоФорс-мажоры: Лос-Анджелес
Комментарии (3)

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