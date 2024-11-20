Харви Спектер возвращается! В «Форс-мажорах: Лос-Анджелесе» для него нашли место

Нет, не надолго, но преемственность попробует обеспечить. Портал Deadline эксклюзивно сообщает, что в спин-оффе «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» зрители увидят одного из главных героев оригинального сериала — матёрого юриста Харви Спектера в исполнении Гaбpиэля Maxтa.

Погостит он в новом сериале, правда, не особенно долго — у его персонажа будет сюжетная арка на три эпизода. Но и то хлеб.

В спин-оффе для телеканала NBC Стивен Амелл играет Теда Блэка, бывшего прокурора из Нью-Йорка, который перебрался в Калифорнию, где основал юридическую фирму. Сейчас она переживает не лучшие времена, и Блэку приходится заниматься тем, что прежде он презирал.

В спин-оффе «Форс-мажоров» также снимаются Трой Уинбуш, Лекс Скотт Дэвис, Джош Макдермитт, Брайан Гринберг и Элис Ли.