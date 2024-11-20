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СЕРИАЛЫ
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Студия Pixar выпустила первый трейлер «Студии сновидений» — спин-оффа «Головоломки»

Студия Pixar показала трейлер спин-офф сериала в мире «Головоломки». «Студия сновидений» стартует на стриминге Disney+ уже 11 декабря и будет состоять из четырёх эпизодов.

Сериал расскажет о персонажах, которые работают на студии и создают сны главной героини Райли. Помимо новых героев в «Студии сновидений» появятся знакомые эмоции: Радость, Гнев, Грусть, Страх и Брезгливость.

Вышедшая в этом году «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории и собрала в прокате $ 1,69 млрд. После такого успеха студия Pixar объявила, что будет расширять серию и создавать новые проекты.

И постер:

Постеры сериала «Студия сновидений»
Теги
Студия сновидений
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