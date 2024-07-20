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Он готов подводить этот город в суде — первый кадр из «Форс-мажоров: Лос-Анджелеса»

Важные новости из Города ангелов! Туда нагрянул Оливер Квин, чтобы всех в нём подвести — в судебном порядке. Он в этом профи. Строгий костюм и серьёзный взгляд главного героя на первом кадре из юридической драмы «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» это лишь подтверждают.

Кадры из сериала «Форс-мажоры: Лос-Анджелес»

Стивен Амелл играет Теда Блэка, бывшего прокурора из Нью-Йорка, который перебрался в Калифорнию, где основал юридическую фирму. Сейчас она переживает не лучшие времена, и Блэку приходится заниматься тем, что прежде он презирал.

В спин-оффе «Форс-мажоров» также снимаются Трой Уинбуш, Лекс Скотт Дэвис, Джош Макдермитт, Брайан Гринберг и Элис Ли. О дате выхода пока ничего не сообщают.

Теги
ГалереяФорс-мажоры: Лос-Анджелес
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Источник фотографий: Depositphotos

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