Супермена порвало на постере финального сезона «Супермена и Лоис»

Близится грандиозный финал. И в честь этого, несомненно, важного события телеканал The CW помахал из небытия своим трём оставшимся верным зрителям обрывками супергеройского плаща. В сети появился красноречивый постер четвёртого — заключительного — сезона «Супермена и Лоис». На плакате всё, что осталось от Супермена. А от Лоис так и вовсе ничего не осталось. Беда-печаль.

Премьера последнего сезона семейной супрегероики с Taйлepом Xэклином и Битcи Taллoк в главных ролях стартует 17 октября.