 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Окко», ИНН 7814665871, ID #a-42145

Токен: F7NfYUJCUneP31ojC1cr

   
Суровый Вин Дизель лазает по Фурии на съёмках «Риддика 4» (фото) Кит Харингтон рассказал, зачем сыграл неинтересную и проходную роль в марвеловских «Вечных» «Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция Женщина-солдат из будущего против киборга в прошлом: новый отрывок из аниме «Терминатор Ноль» Звезда «Скотта Пилигрима против всех» устроился по знакомству в ремейк «Бегущего человека»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
307

Майкл Фассбендер и Ричард Гир плетут интриги в первом трейлере шпионского сериала «Агентство»

Студия Paramount выпустила первый трейлер сериала «Агентство» — шпионского триллера с Майклом Фассбендером в главной роли. В трейлере также показали Ричарда Гира, Джеффри Райта, Джоди Тёрнер-Смит и Кэтрин Уотерстон.

«Агентство» расскажет о тайном агенте ЦРУ под кодовым именем Марсианин, которому приказано оставить жизнь под прикрытием и вернуться в отдел. Но после возобновления романтических отношений его карьера, миссия и настоящая личность начинают противоречить зову сердца.

Проект выйдет на экраны 29 ноября и будет доступен на Paramount+ и на канале Showtime. В основе «Агентства» лежит французский телесериал «Бюро», вышедший в эфир в 2015 году.

Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Шпионы Ричард Гир и Майкл Фассбендер на первом кадре сериала «Агентство»

Тоже интересно

0Мрачный киберпанковый комикс Уэсли Снайпса получил новое коллекционное издание 7Джеймс Ганн анонсировал кукольный мультфильм про двух Робинов в киновселенной DC 8Ремейк Silent Hill 2 показал ремейк сюжетного трейлера 0КГ играет: Fear the Dark Unknown, часть 7 34«Джокер: Безумие на двоих» образцово-показательно провалился в американском прокате

Далее на КГ

1
Опубликованы результаты нового опроса полулярности персонажей фэнтези «Да благословят боги сей расчудесный мир!»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 550 — трансляция
 0
Рецензия и отзывы на игру Citadelum
 0
Chronicles of Astraea: Former Dawn — самая амбициозная ролевая игра для NES
 0
Смерть и оздоровительные поцелуи: вот что будет в ближайших выпусках основного комикса про Человека-паука
 18
ЕВА-604: Лучшие токсичные отношения
 0
Создатель хитовой серии про медведицу-маньячку примется за комикс в духе «Бегущего человека»
 1
Появились результаты нового опроса полулярности персонажей фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»
 0
Дебютный выпуск серии про «Абсолютную» Чудо-женщину распродался так хорошо, что и ему готовят новый тираж
 13
«У моей жопы слишком много экранного времени» — Джек Куэйд сыт по горло обнажёнкой в «Пацанах»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
На обложке одного из будущих выпусков Ultimate Spider-Man перерисовали известную картину
 
Кино К экранизации «Острых козырьков» присоединилась звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон
 
Кино Новый Зелёный фонарь сыграет в триллере с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном
 
Кино Режиссёр оригинального «Ворона» напоследок пнул ремейк за провал в прокате
 
КиноИгры Слух: Sony предлагает режиссёру «Варвара» перезапустить «Обитель зла»
 
В Ultimate-вселенную Marvel скоро ворвутся Cтражи галактики
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 643: «Дикий робот», «Блуждающая тень», лучший сиквел «Гладиатор 2», «Чужой: Ромул» на VHS
 
18ЕВА – 604: Лучшие токсичные отношения
 
1Телеовощи – 571: Белок для роботов
 
2Ноль кадров в секунду – 549: Оживший Суп в большом городе
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 642: «Субстанция», «Затерянное место» Александра Ажа, «Домовёнок Кузя», экранизация мема «Ждун»
 
3ЕВА – 603: Возвращение кота-мазохиста
 
4Телеовощи – 570: Специальная аугментация
 
0Ноль кадров в секунду – 548: Трёхглазый патриот
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru