Майкл Фассбендер и Ричард Гир плетут интриги в первом трейлере шпионского сериала «Агентство»

Студия Paramount выпустила первый трейлер сериала «Агентство» — шпионского триллера с Майклом Фассбендером в главной роли. В трейлере также показали Ричарда Гира, Джеффри Райта, Джоди Тёрнер-Смит и Кэтрин Уотерстон.

«Агентство» расскажет о тайном агенте ЦРУ под кодовым именем Марсианин, которому приказано оставить жизнь под прикрытием и вернуться в отдел. Но после возобновления романтических отношений его карьера, миссия и настоящая личность начинают противоречить зову сердца.

Проект выйдет на экраны 29 ноября и будет доступен на Paramount+ и на канале Showtime. В основе «Агентства» лежит французский телесериал «Бюро», вышедший в эфир в 2015 году.