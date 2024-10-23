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Шпионы Ричард Гир и Майкл Фассбендер на первом кадре сериала «Агентство»

Легендарный Ричард Гир сыграл лишь вторую роль на телевидении за всю свою карьеру в политическом триллере о шпионаже от Paramount+, основанном на хитовом французском сериале «Бюро». Актёр заявил, что в каждом эпизоде будут сюрпризы и проект будет отличаться от французского оригинала.

«Агентство» расскажет о тайном агенте ЦРУ (Майкл Фассбендер) под кодовым именем Марсианин, которому приказано оставить жизнь под прикрытием и вернуться в лондонский отдел. Но после возобновления романтических отношений его карьера, миссия и настоящая личность начинают противоречить зову сердца.

В сериале также сыграли Джефрри Райт, Джоди Тёрнет-Смит и Кэтрин Уотерстон. Премьера «Агентства» состоится в конце осени на Paramount+ и канале Showtime.

Кадры из сериала «Агентство»
Теги
Агентство
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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