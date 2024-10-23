Бой в космосе в отрывке третьего сезона сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

YouTube-канал Star Trek опубликовал отрывок третьего сезона научно-фантастического сериала «Звёздный путь: Странные новые миры». Во фрагменте показывают команду «Энтерпрайза» во время космического сражения.

Новый сезон дебютирует в 2025 году на стриминговом сервисе Paramount+. Главную роль в шоу играет Энсон Маунт.

Сериал рассказывает про капитана Кристофера Пайка и экипаж «Энтерпрайза», которые исследуют новые миры по всей галактике за годы до того, как капитан Кирк из оригинального «Звёздного пути» поднялся на борт того же звездолёта.

Также в следующем году состоится премьера нового сериала франчайза, получившего название «Звёздный путь: Академия Звёздного флота». Проект уже продлили на второй сезон. А ещё в нём сыграет звезда «Женщины-Халка».