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«Красота» от Сарика Андреасяна — готовится сериал о модельном бизнесе 90-х

Источник: KION

Вот куда ещё не окунались умы отечественных сериалоделов — в модельный бизнес периода развала СССР. Само время. Видимо, так посчитал хорошо разбирающийся в теме постановщик хитов Сарик Андреасян. Творец всякого берётся за многосерийную драму под названием «Красота», которая расскажет о «грязных реалиях модельного бизнеса» начала 1990-х. Ну, вы понимаете.

Главная героиня — руководитель дома культуры Вера Игнатьева, решившая провести первый в СССР конкурс красоты. Такую смелую идею советские чиновники-ретрограды не приветствуют и всячески ей шкодят. Но настоящие трудности у Веры начинаются с приходом лихих 90-х.

Сценарий восьмисерийной драмы для онлайн-кинотеатра KION настрочил Алексей Гравицкий. Андреасян всё это добро срежиссирует. Ждём новостей о кастинге. Кого сыграет Павел Прилучный, пока не знаем, но на «моделей» посмотреть охота.

Комментарии (1)

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