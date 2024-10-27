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«У моей жопы слишком много экранного времени» — Джек Куэйд сыт по горло обнажёнкой в «Пацанах»

Источник: Amazon

В последнее время в «Пацанах» стало особенно много обнажёнки, но это отнюдь не та обнажёнка, на которую могли рассчитывать зрители. Вместо Старлайт или Королевы Мэйв получайте задницу Хью и… снова задницу Хью. В последнем сезоне ей пришлось особенно нелегко (если вы понимаете) — сериалу даже прилетело за шутки на столь болезненную тему, а сам Джек Куэйд и вовсе предпочитает об этом не вспоминать.

В качестве примера актёр приводит третий сезон, где такого добра тоже хватало, и жалуется, что уже подустал — скоро у его жопы будет больше экранного времени, чем у него самого. И самокритично отмечает, что зрелище в принципе не из приятных.

О боже, я просто хочу, чтобы эта обнажёнка прекратилась. У моей жопы слишком много экранного времени, и оно было не самым лучшим. Если ты понимаешь, о чём я. Я просто прошу свою семью ничего смотреть. Никто из них не должен смотреть третий сезон. Моя задница там повсюду.

Впрочем, отвечать задницей Куэйду осталось недолго — впереди один-единственный финальный сезон, после чего «Пацаны» уже точно распрощаются со зрителями, предварительно породив пачку спин-оффов.

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