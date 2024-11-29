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Первый взгляд на Тома Харди в спин-оффе «Рэя Донована» от Гая Ричи (фото)

Источник: Universal Pictures

Работающий круглосуточно и без выходных Гай Ричи вместе со своим старым знакомым Томом Харди совсем недавно приступили к съёмкам британского спин-оффа «Рэя Донована». Первый снимает второго в многосерийной криминальной драме под рабочим названием «Помощник». Оба как раз засветились на съёмочных локациях в Лондоне. Харди занят гримом и обсуждением с постановщиком своих непосредственных задач в сцене.

Промо-арт сериала «Помощник» Промо-арт сериала «Помощник» Промо-арт сериала «Помощник» Промо-арт сериала «Помощник»

Где-то за кадром прохлаждаются персонажи, на которых пашет герой Харди — патриарх и матриарх семейства Харриганов в исполнении Пирса Броснана и Хелен Миррен соответственно.

Теги
Помощник
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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