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Джеймс Ганн завершил съёмки второго сезона «Миротворца»

Источник: Getty Images

Глава DC Studios Джеймс Ганн сообщил, что съёмки продолжения сериала с Джоном Синой в главной роли завершены:

Вот и завершены съёмки второго сезона «Миротворца», отснялись последние оставшиеся актёры: Стив Эйджи, Тима Медоуз, Соль Родригес и Брэндон Стэнли. Спасибо всему касту и съёмочной группе, это был замечательный опыт. Моё облегчение от перерыва после девяти месяцев съёмок сменяется пониманием, как сильно буду скучать по всем вам!

Ганн уже делился фотографиями Сины и Дженнифер Холлэнд, на которых они завершают работу над сериалом.

Промо-арт сериала «Миротворец» Промо-арт сериала «Миротворец» Промо-арт сериала «Миротворец»

«Миротворец» вышел в 2022 году, а второй сезон планируется к выходу в августе 2025. Он станет вторым сериалом во вселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана после «Монстров-коммандос», которые стартуют в декабре.

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Источник фотографий: Depositphotos

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